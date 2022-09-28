في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا