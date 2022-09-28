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28 أيلول 2022 - 11:53
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في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا

في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار
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في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم &quot;الهيبة&quot; في صالات &quot;سينما سيتي&quot; - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا
Lebanon News
 
 
 
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