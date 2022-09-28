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28 أيلول 2022 - 11:53
28/09/2022 11:53:20
في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا
في الـ8:30 من مساء اليوم ينطلق العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن والذي سيتم عرضه ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار
LBCI News Lebanon
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