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29 أيلول 2022 - 13:16
29/09/2022 13:16:47
جورج عطالله للـLBCI: لا زلنا في طور المباحثات من اجل التوافق على اسم يشكل تقاطعاً بين اكثرية القوى الممثلة للشعب اللبناني وهذه المرحلة لا تحتمل المزيد من الفراغ والمماطلة والتحديات بين الاطراف وحتى الآن ما من اسم محسوم
جورج عطالله للـLBCI: لا زلنا في طور المباحثات من اجل التوافق على اسم يشكل تقاطعاً بين اكثرية القوى الممثلة للشعب اللبناني وهذه المرحلة لا تحتمل المزيد من الفراغ والمماطلة والتحديات بين الاطراف وحتى الآن ما من اسم محسوم
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