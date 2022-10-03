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03 تشرين الأول 2022 - 08:40
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بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الفريق التقني وحّد كل الملاحظلات المطروحة على مسودة اقتراح ترسيم الحدود ونأمل أن يصل الرد اللبناني يوم غد على أبعد حد لهوكستين

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بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الفريق التقني وحّد كل الملاحظلات المطروحة على مسودة اقتراح ترسيم الحدود ونأمل أن يصل الرد اللبناني يوم غد على أبعد حد لهوكستين
Lebanon News
 
 
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