بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الفريق التقني وحّد كل الملاحظلات المطروحة على مسودة اقتراح ترسيم الحدود ونأمل أن يصل الرد اللبناني يوم غد على أبعد حد لهوكستين