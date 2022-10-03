آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 08:40
03/10/2022 08:40:57
بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الفريق التقني وحّد كل الملاحظلات المطروحة على مسودة اقتراح ترسيم الحدود ونأمل أن يصل الرد اللبناني يوم غد على أبعد حد لهوكستين
بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الفريق التقني وحّد كل الملاحظلات المطروحة على مسودة اقتراح ترسيم الحدود ونأمل أن يصل الرد اللبناني يوم غد على أبعد حد لهوكستين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,الاجتماع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً