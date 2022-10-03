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03 تشرين الأول 2022 - 08:43
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بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام

بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,الاجتماع,
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بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام
Lebanon News
 
 
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