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03 تشرين الأول 2022 - 08:43
03/10/2022 08:43:58
بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام
بو صعب بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام
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