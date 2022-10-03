جنبلاط لـ "عشرين 30" عن اللقاء الذي جمعه بحزب الله: أكدوا لي أن لا علاقة للبنان بالملف النووي وأن اذا اسرائيل لم تحترم مطالب لبنان هناك حرب فقلت لهم الافضل الاستمرار بالمفاوضات من دون حرب