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03 تشرين الأول 2022 - 14:37
03/10/2022 14:37:01
جنبلاط لـ "عشرين 30" عن اللقاء الذي جمعه بحزب الله: أكدوا لي أن لا علاقة للبنان بالملف النووي وأن اذا اسرائيل لم تحترم مطالب لبنان هناك حرب فقلت لهم الافضل الاستمرار بالمفاوضات من دون حرب
جنبلاط لـ "عشرين 30" عن اللقاء الذي جمعه بحزب الله: أكدوا لي أن لا علاقة للبنان بالملف النووي وأن اذا اسرائيل لم تحترم مطالب لبنان هناك حرب فقلت لهم الافضل الاستمرار بالمفاوضات من دون حرب
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