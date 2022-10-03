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03 تشرين الأول 2022 - 14:39
03/10/2022 14:39:41
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا اعتبر ميشال معوض مرشح تحدي بل مرشح شهيد الطائف والرئيس التوافقي يعني رئيس يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار كمسألة السلاح
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا اعتبر ميشال معوض مرشح تحدي بل مرشح شهيد الطائف والرئيس التوافقي يعني رئيس يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار كمسألة السلاح
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