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03 تشرين الأول 2022 - 14:39
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جنبلاط لـ "عشرين 30": لا اعتبر ميشال معوض مرشح تحدي بل مرشح شهيد الطائف والرئيس التوافقي يعني رئيس يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار كمسألة السلاح

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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: لا اعتبر ميشال معوض مرشح تحدي بل مرشح شهيد الطائف والرئيس التوافقي يعني رئيس يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار كمسألة السلاح
Lebanon News
 
 
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