جنبلاط لـ "عشرين 30": لا تواصل مباشرا مع السيد حسن نصرالله وما بين حزب الله وفرنجية هناك التيار الوطني الحر وأعتبر أن فرنجية ليس إلا عنوان مواجهة وتحدي