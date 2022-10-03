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03 تشرين الأول 2022 - 15:04
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جنبلاط لـ "عشرين 30": لا تواصل مباشرا مع السيد حسن نصرالله وما بين حزب الله وفرنجية هناك التيار الوطني الحر وأعتبر أن فرنجية ليس إلا عنوان مواجهة وتحدي

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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: لا تواصل مباشرا مع السيد حسن نصرالله وما بين حزب الله وفرنجية هناك التيار الوطني الحر وأعتبر أن فرنجية ليس إلا عنوان مواجهة وتحدي
Lebanon News
 
 
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