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03 تشرين الأول 2022 - 15:16
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جنبلاط لـ "عشرين 30": اسرائيل خضعت لقوّة حزب الله في الترسيم والحاجة الغربية للغاز ودفاعياً لبنان بحاجة لحزب الله لكن المطلوب ان تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة وهذا ما يترجم بالخطة والاستراتيجية الدفاعية

جنبلاط لـ "عشرين 30": اسرائيل خضعت لقوّة حزب الله في الترسيم والحاجة الغربية للغاز ودفاعياً لبنان بحاجة لحزب الله لكن المطلوب ان تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة وهذا ما يترجم بالخطة والاستراتيجية الدفاعية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: اسرائيل خضعت لقوّة حزب الله في الترسيم والحاجة الغربية للغاز ودفاعياً لبنان بحاجة لحزب الله لكن المطلوب ان تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة وهذا ما يترجم بالخطة والاستراتيجية الدفاعية
Lebanon News
 
 
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