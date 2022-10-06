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06 تشرين الأول 2022 - 02:35
06/10/2022 02:35:51
ميقاتي من بكركي: وحدة الصف ضرورية لانتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف وقلت للراعي إنني آخر شخص ممكن أن يتحدث بالطائفية في ملف تشكيل الحكومة
ميقاتي من بكركي: وحدة الصف ضرورية لانتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف وقلت للراعي إنني آخر شخص ممكن أن يتحدث بالطائفية في ملف تشكيل الحكومة
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LBCI News Lebanon
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