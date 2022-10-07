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07 تشرين الأول 2022 - 01:16
07/10/2022 01:16:30
وزير الصحة للـLBCI: حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار ونعمل على تقصي عن حالات أخرى
وزير الصحة للـLBCI: حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار ونعمل على تقصي عن حالات أخرى
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