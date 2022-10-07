معلومات للـLBCI: هوكستين سيسلم بو صعب اليوم الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه أي أن التفاوض مستمر وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية في اجواء هادئة بعيدة عن التشنج