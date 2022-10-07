آخر الأخبار
07 تشرين الأول 2022 - 03:28
07/10/2022 03:28:47
معلومات للـLBCI: هوكستين سيسلم بو صعب اليوم الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه أي أن التفاوض مستمر وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية في اجواء هادئة بعيدة عن التشنج
معلومات للـLBCI: هوكستين سيسلم بو صعب اليوم الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه أي أن التفاوض مستمر وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية في اجواء هادئة بعيدة عن التشنج
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيسلم,هوكستين,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً