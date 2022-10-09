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09 تشرين الأول 2022 - 03:57
09/10/2022 03:57:22
مصادر شركة إنرجين للـLBCI: "إنرجين" صاحبة الإمتياز في إستخراج غاز حقل كاريش تختبر اليوم نظام الضخ على أن تصدر الشركة بيانًا في الساعات المقبلة
مصادر شركة إنرجين للـLBCI: "إنرجين" صاحبة الإمتياز في إستخراج غاز حقل كاريش تختبر اليوم نظام الضخ على أن تصدر الشركة بيانًا في الساعات المقبلة
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