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10 تشرين الأول 2022 - 05:27
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وزير العمل: إتفقت والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على تسيهل أمر جوازات السفر لمن يحتاج ذلك ممن يتم توظيفهم في السوق القطري

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وزير العمل: إتفقت والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على تسيهل أمر جوازات السفر لمن يحتاج ذلك ممن يتم توظيفهم في السوق القطري
Lebanon News
 
 
 
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