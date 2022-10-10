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10 تشرين الأول 2022 - 14:38
10/10/2022 14:38:28
باسيل لـ"عشرين 30": الواضح ألا استعجال من جانب حزب الله لانتخاب رئيس والامر ذاته ينطبق على الفريق الآخر ونتخوف من الفراغ ومن واجباتنا أن نبادر للحوار مع الاطراف الاخرى كوننا الكتلة الاكبر
باسيل لـ"عشرين 30": الواضح ألا استعجال من جانب حزب الله لانتخاب رئيس والامر ذاته ينطبق على الفريق الآخر ونتخوف من الفراغ ومن واجباتنا أن نبادر للحوار مع الاطراف الاخرى كوننا الكتلة الاكبر
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