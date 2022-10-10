باسيل لـ"عشرين 30": الواضح ألا استعجال من جانب حزب الله لانتخاب رئيس والامر ذاته ينطبق على الفريق الآخر ونتخوف من الفراغ ومن واجباتنا أن نبادر للحوار مع الاطراف الاخرى كوننا الكتلة الاكبر