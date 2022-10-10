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10 تشرين الأول 2022 - 15:21
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باسيل لـ"عشرين 30": من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده والرئيس عون يريد حكومة "على الاصول" في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف

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باسيل لـ&quot;عشرين 30&quot;: من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده والرئيس عون يريد حكومة &quot;على الاصول&quot; في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف
Lebanon News
 
 
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