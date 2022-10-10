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10 تشرين الأول 2022 - 15:21
10/10/2022 15:21:04
باسيل لـ"عشرين 30": من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده والرئيس عون يريد حكومة "على الاصول" في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف
باسيل لـ"عشرين 30": من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده والرئيس عون يريد حكومة "على الاصول" في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف
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LBCI News Lebanon
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