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10 تشرين الأول 2022 - 15:30
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باسيل لـ"عشرين 30": حزب الله كرّس معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية والداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية

باسيل لـ"عشرين 30": حزب الله كرّس معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية والداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;عشرين 30&quot;: حزب الله كرّس معادلة &quot;لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا&quot; ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية والداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية
Lebanon News
 
 
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