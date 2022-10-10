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10 تشرين الأول 2022 - 15:30
10/10/2022 15:30:16
باسيل لـ"عشرين 30": حزب الله كرّس معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية والداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية
باسيل لـ"عشرين 30": حزب الله كرّس معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية والداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية
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LBCI News Lebanon
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