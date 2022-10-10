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10 تشرين الأول 2022 - 15:35
10/10/2022 15:35:02
باسيل لـ"عشرين 30": توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية "واقف ع كلمة" لكن المهلة حاكمة والبديل عن هذا الإتفاق هو الحرب
باسيل لـ"عشرين 30": توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية "واقف ع كلمة" لكن المهلة حاكمة والبديل عن هذا الإتفاق هو الحرب
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LBCI News Lebanon
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