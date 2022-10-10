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10 تشرين الأول 2022 - 16:59
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معلومات للـLBCI: بو صعب تسلم منذ دقائق مسودة الاتفاق النهائية من قبل هوكستين والمعلومات الاولية تتكلم عن حل لآخر العقد التي كانت تعيق اتفاق ترسيم الحدود ومن المتوقع ان تكون هذه النسخة لبّت مطالب الطرفين الاساسية

معلومات للـLBCI: بو صعب تسلم منذ دقائق مسودة الاتفاق النهائية من قبل هوكستين والمعلومات الاولية تتكلم عن حل لآخر العقد التي كانت تعيق اتفاق ترسيم الحدود ومن المتوقع ان تكون هذه النسخة لبّت مطالب الطرفين الاساسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسلم,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: بو صعب تسلم منذ دقائق مسودة الاتفاق النهائية من قبل هوكستين والمعلومات الاولية تتكلم عن حل لآخر العقد التي كانت تعيق اتفاق ترسيم الحدود ومن المتوقع ان تكون هذه النسخة لبّت مطالب الطرفين الاساسية
Lebanon News
 
 
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