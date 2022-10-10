معلومات للـLBCI: بو صعب تسلم منذ دقائق مسودة الاتفاق النهائية من قبل هوكستين والمعلومات الاولية تتكلم عن حل لآخر العقد التي كانت تعيق اتفاق ترسيم الحدود ومن المتوقع ان تكون هذه النسخة لبّت مطالب الطرفين الاساسية