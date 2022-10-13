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13 تشرين الأول 2022 - 01:10
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النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد

النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار كتلة,للـLBCI,بوشيكيان,جورج,النائب,
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النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد
Lebanon News
 
 
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