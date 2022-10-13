النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد