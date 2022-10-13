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13 تشرين الأول 2022 - 01:10
13/10/2022 01:10:11
النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد
النائب جورج بوشيكيان للـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد
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