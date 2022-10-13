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13 تشرين الأول 2022 - 01:50
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النائب غسان سكاف للـLBCI: واجبنا الدستوري المشاركة في جلسة اليوم وسنصوت لميشال معوض ومفتاح إنتخاب الرئيس "في جيبة" الرئيس بري

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النائب غسان سكاف للـLBCI: واجبنا الدستوري المشاركة في جلسة اليوم وسنصوت لميشال معوض ومفتاح إنتخاب الرئيس &quot;في جيبة&quot; الرئيس بري
Lebanon News
 
 
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