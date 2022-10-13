آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 01:50
13/10/2022 01:50:25
النائب غسان سكاف للـLBCI: واجبنا الدستوري المشاركة في جلسة اليوم وسنصوت لميشال معوض ومفتاح إنتخاب الرئيس "في جيبة" الرئيس بري
النائب غسان سكاف للـLBCI: واجبنا الدستوري المشاركة في جلسة اليوم وسنصوت لميشال معوض ومفتاح إنتخاب الرئيس "في جيبة" الرئيس بري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار واجبنا,للـLBCI,سكاف,غسان,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً