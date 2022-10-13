النائب جورج عطالله للـLBCI: ذكرى 13 تشرين مقدسة بالنسبة إلينا وكنا تمنينا على رئيس المجلس ألا يتخذ تاريخ اليوم للجلسة لكن ذلك لم يحصل فكان قرارنا المقاطعة وسنشارك بالطبع في الجلسات المقبلة