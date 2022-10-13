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13 تشرين الأول 2022 - 03:51
13/10/2022 03:51:53
النائب جورج عطالله للـLBCI: ذكرى 13 تشرين مقدسة بالنسبة إلينا وكنا تمنينا على رئيس المجلس ألا يتخذ تاريخ اليوم للجلسة لكن ذلك لم يحصل فكان قرارنا المقاطعة وسنشارك بالطبع في الجلسات المقبلة
النائب جورج عطالله للـLBCI: ذكرى 13 تشرين مقدسة بالنسبة إلينا وكنا تمنينا على رئيس المجلس ألا يتخذ تاريخ اليوم للجلسة لكن ذلك لم يحصل فكان قرارنا المقاطعة وسنشارك بالطبع في الجلسات المقبلة
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