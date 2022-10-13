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13 تشرين الأول 2022 - 04:09
13/10/2022 04:09:34
إرجاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 20 من الشهر الحالي بعد عدم إكتمال النصاب وحضور 71 نائبًا
إرجاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 20 من الشهر الحالي بعد عدم إكتمال النصاب وحضور 71 نائبًا
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LBCI News Lebanon
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