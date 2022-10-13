آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 04:09
Back

إرجاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 20 من الشهر الحالي بعد عدم إكتمال النصاب وحضور 71 نائبًا

إرجاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 20 من الشهر الحالي بعد عدم إكتمال النصاب وحضور 71 نائبًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجمهورية,رئيس,إنتخاب,جلسة,إرجاء,
episodes
إرجاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 20 من الشهر الحالي بعد عدم إكتمال النصاب وحضور 71 نائبًا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً