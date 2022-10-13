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13 تشرين الأول 2022 - 04:22
13/10/2022 04:22:23
النائب جورج عدوان: "حرام" في ظل هذا الوضع عدم ممارسة واجباتنا كنواب ونريد رئيسًا يقدر على انتشال لبنان من الوضع الذي هو فيه ونرى في ميشال معوض ذلك
النائب جورج عدوان: "حرام" في ظل هذا الوضع عدم ممارسة واجباتنا كنواب ونريد رئيسًا يقدر على انتشال لبنان من الوضع الذي هو فيه ونرى في ميشال معوض ذلك
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