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13 تشرين الأول 2022 - 04:22
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النائب جورج عدوان: "حرام" في ظل هذا الوضع عدم ممارسة واجباتنا كنواب ونريد رئيسًا يقدر على انتشال لبنان من الوضع الذي هو فيه ونرى في ميشال معوض ذلك

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النائب جورج عدوان: &quot;حرام&quot; في ظل هذا الوضع عدم ممارسة واجباتنا كنواب ونريد رئيسًا يقدر على انتشال لبنان من الوضع الذي هو فيه ونرى في ميشال معوض ذلك
Lebanon News
 
 
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