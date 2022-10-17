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17 تشرين الأول 2022 - 14:35
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": نحن مع أن يعقد لبنان إتفاقيات مع كل جيرانه لأن هدفنا إستقرار لبنان وترسيم الحدود شرط أساسي للإستقرار لكن هذا الإتفاق يجب أن يمر بالمجلس النيابي إنطلاقًا من المادة 52 من الدستور

سامي الجميل لـ"عشرين 30": نحن مع أن يعقد لبنان إتفاقيات مع كل جيرانه لأن هدفنا إستقرار لبنان وترسيم الحدود شرط أساسي للإستقرار لكن هذا الإتفاق يجب أن يمر بالمجلس النيابي إنطلاقًا من المادة 52 من الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سامي الجميل,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: نحن مع أن يعقد لبنان إتفاقيات مع كل جيرانه لأن هدفنا إستقرار لبنان وترسيم الحدود شرط أساسي للإستقرار لكن هذا الإتفاق يجب أن يمر بالمجلس النيابي إنطلاقًا من المادة 52 من الدستور
Lebanon News
 
 
 
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