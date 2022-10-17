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17 تشرين الأول 2022 - 14:35
17/10/2022 14:35:23
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نحن مع أن يعقد لبنان إتفاقيات مع كل جيرانه لأن هدفنا إستقرار لبنان وترسيم الحدود شرط أساسي للإستقرار لكن هذا الإتفاق يجب أن يمر بالمجلس النيابي إنطلاقًا من المادة 52 من الدستور
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نحن مع أن يعقد لبنان إتفاقيات مع كل جيرانه لأن هدفنا إستقرار لبنان وترسيم الحدود شرط أساسي للإستقرار لكن هذا الإتفاق يجب أن يمر بالمجلس النيابي إنطلاقًا من المادة 52 من الدستور
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