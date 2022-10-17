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17 تشرين الأول 2022 - 14:44
17/10/2022 14:44:54
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نتخوف من أن تحسب "توتال" حصة إسرائيل من ضمن الكلفة التي تضعها وبإمكان إسرائيل أن تربط البدء بالإنتاج لدى لبنان بإتفاق الشركة معها
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نتخوف من أن تحسب "توتال" حصة إسرائيل من ضمن الكلفة التي تضعها وبإمكان إسرائيل أن تربط البدء بالإنتاج لدى لبنان بإتفاق الشركة معها
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LBCI News Lebanon
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