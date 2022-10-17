سامي الجميل لـ"عشرين 30": نتخوف من أن تحسب "توتال" حصة إسرائيل من ضمن الكلفة التي تضعها وبإمكان إسرائيل أن تربط البدء بالإنتاج لدى لبنان بإتفاق الشركة معها