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17 تشرين الأول 2022 - 14:44
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": نتخوف من أن تحسب "توتال" حصة إسرائيل من ضمن الكلفة التي تضعها وبإمكان إسرائيل أن تربط البدء بالإنتاج لدى لبنان بإتفاق الشركة معها

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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: نتخوف من أن تحسب &quot;توتال&quot; حصة إسرائيل من ضمن الكلفة التي تضعها وبإمكان إسرائيل أن تربط البدء بالإنتاج لدى لبنان بإتفاق الشركة معها
Lebanon News
 
 
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