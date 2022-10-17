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17 تشرين الأول 2022 - 14:46
17/10/2022 14:46:24
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل
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LBCI News Lebanon
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