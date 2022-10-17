سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل