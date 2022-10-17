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17 تشرين الأول 2022 - 14:46
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل

سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الجميل,سامي,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا أوافق أن موقع لبنان التفاوضي تحسن بفضل حزب الله وأعتبر أن الإنجاز هو أن لبنان فتح الباب الكبير وهو المفاوضات مع إسرائيل
Lebanon News
 
 
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