سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مع مسار تفاوضي تقوم به الدولة اللبنانية لتأمين إستقرار دائم على حدودها الشمالية والجنوبية وهذا يبدأ بإتفاق على الترسيم البحري من ثم ترسيم بري