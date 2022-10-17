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17 تشرين الأول 2022 - 14:58
17/10/2022 14:58:43
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مع مسار تفاوضي تقوم به الدولة اللبنانية لتأمين إستقرار دائم على حدودها الشمالية والجنوبية وهذا يبدأ بإتفاق على الترسيم البحري من ثم ترسيم بري
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مع مسار تفاوضي تقوم به الدولة اللبنانية لتأمين إستقرار دائم على حدودها الشمالية والجنوبية وهذا يبدأ بإتفاق على الترسيم البحري من ثم ترسيم بري
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