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17 تشرين الأول 2022 - 14:58
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مع مسار تفاوضي تقوم به الدولة اللبنانية لتأمين إستقرار دائم على حدودها الشمالية والجنوبية وهذا يبدأ بإتفاق على الترسيم البحري من ثم ترسيم بري

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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: أنا مع مسار تفاوضي تقوم به الدولة اللبنانية لتأمين إستقرار دائم على حدودها الشمالية والجنوبية وهذا يبدأ بإتفاق على الترسيم البحري من ثم ترسيم بري
Lebanon News
 
 
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