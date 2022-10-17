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17 تشرين الأول 2022 - 15:24
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية رهن بإستعداد حزب الله بقبوله إنتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ولا يهمني الأشخاص والأسماء إنما المهم "شو جايي يعمل الرئيس"

سامي الجميل لـ"عشرين 30": موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية رهن بإستعداد حزب الله بقبوله إنتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ولا يهمني الأشخاص والأسماء إنما المهم "شو جايي يعمل الرئيس" Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الجميل,سامي,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية رهن بإستعداد حزب الله بقبوله إنتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ولا يهمني الأشخاص والأسماء إنما المهم &quot;شو جايي يعمل الرئيس&quot;
Lebanon News
 
 
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