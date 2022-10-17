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17 تشرين الأول 2022 - 15:24
17/10/2022 15:24:57
سامي الجميل لـ"عشرين 30": موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية رهن بإستعداد حزب الله بقبوله إنتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ولا يهمني الأشخاص والأسماء إنما المهم "شو جايي يعمل الرئيس"
سامي الجميل لـ"عشرين 30": موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية رهن بإستعداد حزب الله بقبوله إنتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ولا يهمني الأشخاص والأسماء إنما المهم "شو جايي يعمل الرئيس"
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