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17 تشرين الأول 2022 - 15:33
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع

سامي الجميل لـ"عشرين 30": لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الجميل,سامي,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع
Lebanon News
 
 
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