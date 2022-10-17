سامي الجميل لـ"عشرين 30": لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع