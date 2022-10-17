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17 تشرين الأول 2022 - 15:33
17/10/2022 15:33:33
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية لإعتبارات عدة وأعتبر أن هناك دورًا يجب أن ألعبه مع جميع فرقاء المعارضة ومصلحة البلد تستدعي أن أكرس وقتي لهذا الموضوع
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