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17 تشرين الأول 2022 - 15:38
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش

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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
Lebanon News
 
 
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