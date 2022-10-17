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17 تشرين الأول 2022 - 15:38
17/10/2022 15:38:09
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
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