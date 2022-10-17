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17 تشرين الأول 2022 - 16:14
17/10/2022 16:14:36
سامي الجميل لـ"عشرين 30": يجب ألا ندخل في نقاش الآليات الدستورية والسلاح موجود على الطاولة ولدينا قاعدة جيدة وهي إتفاقية الطائف لكنها تحتاج إلى تطوير
سامي الجميل لـ"عشرين 30": يجب ألا ندخل في نقاش الآليات الدستورية والسلاح موجود على الطاولة ولدينا قاعدة جيدة وهي إتفاقية الطائف لكنها تحتاج إلى تطوير
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