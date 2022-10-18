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18 تشرين الأول 2022 - 14:41
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وائل أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول إلغاء العشاء في السفارة السويسرية: جمعية تعمل تحت مظلة السفارة إتصلت بنا وأوضحت أنها تعمل على إيجاد نقاط بين مختلف الفرقاء خلال هذا العشاء وهذه ليست المرة الأولى

وائل أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول إلغاء العشاء في السفارة السويسرية: جمعية تعمل تحت مظلة السفارة إتصلت بنا وأوضحت أنها تعمل على إيجاد نقاط بين مختلف الفرقاء خلال هذا العشاء وهذه ليست المرة الأولى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول إلغاء العشاء في السفارة السويسرية: جمعية تعمل تحت مظلة السفارة إتصلت بنا وأوضحت أنها تعمل على إيجاد نقاط بين مختلف الفرقاء خلال هذا العشاء وهذه ليست المرة الأولى
Lebanon News
 
 
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