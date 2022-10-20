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20 تشرين الأول 2022 - 04:35
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لا نصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس وبري يدعو الى جلسة مقبلة يوم الاثنين المقبل

لا نصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس وبري يدعو الى جلسة مقبلة يوم الاثنين المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثانية,الدورة,نصاب,
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لا نصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس وبري يدعو الى جلسة مقبلة يوم الاثنين المقبل
Lebanon News
 
 
 
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