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21 تشرين الأول 2022 - 04:12
21/10/2022 04:12:45
وزير الصحة فراس الأبيض من بعبدا: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام
وزير الصحة فراس الأبيض من بعبدا: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام
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LBCI News Lebanon
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