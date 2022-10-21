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21 تشرين الأول 2022 - 04:12
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وزير الصحة فراس الأبيض من بعبدا: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام

وزير الصحة فراس الأبيض من بعبدا: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأبيض,فراس,الصحة,وزير,
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وزير الصحة فراس الأبيض من بعبدا: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام
Lebanon News
 
 
 
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