أخبار لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 13:41
Back

مذكرة من وزارة الصحة حول تدابير وإدارة حالات الكوليرا

وزارة الصحة تصدر مذكّرة تتعلّق بإدارة حالات الكوليرا في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكوليرا,وزارة الصحة,وزارة الصحة تصدر مذكّرة تتعلّق بإدارة حالات الكوليرا في لبنان
episodes
مذكرة من وزارة الصحة حول تدابير وإدارة حالات الكوليرا
Lebanon News
أصدرت وزارة الصحة مذكّرة تتعلّق بإدارة حالات الكوليرا في لبنان والبروتوكولات العلاجية والوقائية لمرض الكوليرا بحسب تصنيف الحالة. 

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض قد أشار الى أن  التدابير التي تتخذ للوقاية من كوليرا، تكمن بكيفية تأمين المياه النظيفة والمعقمة، ان كان عبر الإستعمال المنزلي، أو من خلال توزيع الوزارة مع اليونيسف 5 ملايين  Palletes على المنازل وعلى النازحين لتعقيم المياه.
الإعلان

ووعد خلال زيارته مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا أن يكون الجزء الاول من لقاح الكوليرا للعاملين في المستشفيات. 
 
اليكم ما أصدرته الوزارة من تدابير: 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً