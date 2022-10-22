مذكرة من وزارة الصحة حول تدابير وإدارة حالات الكوليرا

الإعلان

أصدرت وزارة الصحة مذكّرة تتعلّق بإدارة حالات الكوليرا في لبنان والبروتوكولات العلاجية والوقائية لمرض الكوليرا بحسب تصنيف الحالة.وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض قد أشار الى أن التدابير التي تتخذ للوقاية من كوليرا، تكمن بكيفية تأمين المياه النظيفة والمعقمة، ان كان عبر الإستعمال المنزلي، أو من خلال توزيع الوزارة مع اليونيسف 5 ملايين Palletes على المنازل وعلى النازحين لتعقيم المياه.ووعد خلال زيارته مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا أن يكون الجزء الاول من لقاح الكوليرا للعاملين في المستشفيات.