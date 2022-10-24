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24 تشرين الأول 2022 - 14:43
24/10/2022 14:43:41
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي
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LBCI News Lebanon
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