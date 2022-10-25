اللواء ابراهيم عن عودة النازحين السوريين الطوعية: هناك منظمات دولية تحاول أن تملي علينا كيفية التعاطي مع هذا الملف كما مع النازحين وما يؤكد أن العودة طوعية هي إقامة مراكز للتسجيل