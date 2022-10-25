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25 تشرين الأول 2022 - 05:20
25/10/2022 05:20:42
اللواء ابراهيم عن عودة النازحين السوريين الطوعية: هناك منظمات دولية تحاول أن تملي علينا كيفية التعاطي مع هذا الملف كما مع النازحين وما يؤكد أن العودة طوعية هي إقامة مراكز للتسجيل
اللواء ابراهيم عن عودة النازحين السوريين الطوعية: هناك منظمات دولية تحاول أن تملي علينا كيفية التعاطي مع هذا الملف كما مع النازحين وما يؤكد أن العودة طوعية هي إقامة مراكز للتسجيل
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LBCI News Lebanon
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