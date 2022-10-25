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25 تشرين الأول 2022 - 05:29
25/10/2022 05:29:41
تذكير للمواطنين بعدم النظر مباشرة إلى أشعة الشمس خلال فترة الكسوف الجزئي اليوم بين الساعة 12:54 و03:20 من بعد الظهر
تذكير للمواطنين بعدم النظر مباشرة إلى أشعة الشمس خلال فترة الكسوف الجزئي اليوم بين الساعة 12:54 و03:20 من بعد الظهر
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LBCI News Lebanon
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