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25 تشرين الأول 2022 - 05:29
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تذكير للمواطنين بعدم النظر مباشرة إلى أشعة الشمس خلال فترة الكسوف الجزئي اليوم بين الساعة 12:54 و03:20 من بعد الظهر

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تذكير للمواطنين بعدم النظر مباشرة إلى أشعة الشمس خلال فترة الكسوف الجزئي اليوم بين الساعة 12:54 و03:20 من بعد الظهر
Lebanon News
 
 
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