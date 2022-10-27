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27 تشرين الأول 2022 - 02:52
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الرئيس عون تسلم من الوسيط الأميركي هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية

الرئيس عون تسلم من الوسيط الأميركي هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوسيط,تسلم,الرئيس,
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الرئيس عون تسلم من الوسيط الأميركي هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية
Lebanon News
 
 
 
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