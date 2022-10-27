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27 تشرين الأول 2022 - 02:52
27/10/2022 02:52:40
الرئيس عون تسلم من الوسيط الأميركي هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس عون تسلم من الوسيط الأميركي هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية
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LBCI News Lebanon
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