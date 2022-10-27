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27 تشرين الأول 2022 - 06:15
27/10/2022 06:15:54
رئيس الجمهورية وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية (صورة)
رئيس الجمهورية وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية (صورة)
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LBCI News Lebanon
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