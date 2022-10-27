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27 تشرين الأول 2022 - 06:15
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رئيس الجمهورية وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية (صورة)

رئيس الجمهورية وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية (صورة) Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحمل,رسالة,وقّع,الجمهورية,رئيس,
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رئيس الجمهورية وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية (صورة)
Lebanon News
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