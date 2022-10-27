معلومات للـLBCI: بعد خرق زوارق اسرائيلية المياه اللبنانية الاقليمية وورفض الوفد اللبناني الذهاب الى الخيمة المتواجد فيها الطرفان وقيام قوات اليونيفل بحل ما حصل إلا ان الوفد لا يزال في المهبط بانتظار وصول هوكشتين