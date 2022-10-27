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27 تشرين الأول 2022 - 08:36
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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ "العربية": توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز والاستخراج من حقل كاريش ليس له علاقة بالاتفاق

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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ &quot;العربية&quot;: توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز والاستخراج من حقل كاريش ليس له علاقة بالاتفاق
Lebanon News
 
 
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