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27 تشرين الأول 2022 - 08:36
27/10/2022 08:36:15
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ "العربية": توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز والاستخراج من حقل كاريش ليس له علاقة بالاتفاق
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ "العربية": توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز والاستخراج من حقل كاريش ليس له علاقة بالاتفاق
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LBCI News Lebanon
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