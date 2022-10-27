نصرالله: في ما يتعلق بالمقاومة والجانب الذي تولت القيام به في ملف الترسيم تكون اليوم المهمة انتهت وبناء عليه كل التدابير والاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر اعلن الان انها انتهت