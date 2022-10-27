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27 تشرين الأول 2022 - 09:48
27/10/2022 09:48:31
نصرالله: في ما يتعلق بالمقاومة والجانب الذي تولت القيام به في ملف الترسيم تكون اليوم المهمة انتهت وبناء عليه كل التدابير والاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر اعلن الان انها انتهت
نصرالله: في ما يتعلق بالمقاومة والجانب الذي تولت القيام به في ملف الترسيم تكون اليوم المهمة انتهت وبناء عليه كل التدابير والاستنفارات التي قامت بها المقاومة منذ اشهر اعلن الان انها انتهت
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LBCI News Lebanon
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