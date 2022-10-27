آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 13:18
27/10/2022 13:18:04
ترقّبوا حلقة خاصة وحصرية بعنوان "الرئيس إن حكى..."مع ندى اندراوس عزيز الليلة عند السّاعة 8:40 مساء عبر شاشة الـLBCI
ترقّبوا حلقة خاصة وحصرية بعنوان "الرئيس إن حكى..."مع ندى اندراوس عزيز الليلة عند السّاعة 8:40 مساء عبر شاشة الـLBCI
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعنوان,وحصرية,خاصة,حلقة,ترقّبوا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً