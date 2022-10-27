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27 تشرين الأول 2022 - 13:55
27/10/2022 13:55:13
عون للـLBCI: المجتمع الدولي لا يريد للنازحين أن يذهبوا اليهم ويحاربون عودتهم الى سوريا ويتحدثون بدمج النازحين بالشعب اللبناني
عون للـLBCI: المجتمع الدولي لا يريد للنازحين أن يذهبوا اليهم ويحاربون عودتهم الى سوريا ويتحدثون بدمج النازحين بالشعب اللبناني
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LBCI News Lebanon
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