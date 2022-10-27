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27 تشرين الأول 2022 - 14:43
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عون للـLBCI: "أنا ما قلت ما خلونا وأنا ما بستعملها هالكلمة" وبالنسبة للكهرباء "ما في اعتمادات"

عون للـLBCI: "أنا ما قلت ما خلونا وأنا ما بستعملها هالكلمة" وبالنسبة للكهرباء "ما في اعتمادات" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,للـLBCI,
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عون للـLBCI: &quot;أنا ما قلت ما خلونا وأنا ما بستعملها هالكلمة&quot; وبالنسبة للكهرباء &quot;ما في اعتمادات&quot;
Lebanon News
 
 
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