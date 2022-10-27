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27 تشرين الأول 2022 - 14:54
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عون للـLBCI عن العلاقة مع بري: "الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل" وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه

عون للـLBCI عن العلاقة مع بري: "الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل" وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه Lebanon, news ,lbci ,أخبار العلاقة,للـLBCI,
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عون للـLBCI عن العلاقة مع بري: &quot;الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل&quot; وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه
Lebanon News
 
 
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