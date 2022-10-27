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27 تشرين الأول 2022 - 14:54
27/10/2022 14:54:12
عون للـLBCI عن العلاقة مع بري: "الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل" وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه
عون للـLBCI عن العلاقة مع بري: "الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل" وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه
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