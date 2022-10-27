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27 تشرين الأول 2022 - 15:18
27/10/2022 15:18:17
عون للـLBCI عن تفجير مرفأ بيروت: ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يشير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب
عون للـLBCI عن تفجير مرفأ بيروت: ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يشير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب
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