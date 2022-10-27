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27 تشرين الأول 2022 - 15:18
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عون للـLBCI عن تفجير مرفأ بيروت: ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يشير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب

عون للـLBCI عن تفجير مرفأ بيروت: ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يشير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرفأ,تفجير,للـLBCI,
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عون للـLBCI عن تفجير مرفأ بيروت: ما يحصل الان في القضاء &quot;مش معقول&quot; ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يشير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب
Lebanon News
 
 
 
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