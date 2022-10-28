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28 تشرين الأول 2022 - 12:30
28/10/2022 12:30:16
تابعوا التقرير الرابع ضمن سلسلة وثائقيات بعنوان " ٦ سنين بـ٦ ايام" عن نجاحات وإخفاقات وعواصف عهد الرئيس ميشال عون من إعداد الزميل مارون ناصيف في نشرة اخبار الـLBCI المسائية
تابعوا التقرير الرابع ضمن سلسلة وثائقيات بعنوان " ٦ سنين بـ٦ ايام" عن نجاحات وإخفاقات وعواصف عهد الرئيس ميشال عون من إعداد الزميل مارون ناصيف في نشرة اخبار الـLBCI المسائية
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LBCI News Lebanon
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