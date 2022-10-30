قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب اليوم لا علاقة لها بكل ما جرى في السنوات الماضية وهي تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما والرئيس بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها