آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 15:43
Back

قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب اليوم لا علاقة لها بكل ما جرى في السنوات الماضية وهي تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما والرئيس بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها

قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": رسالة عون إلى مجلس النواب اليوم لا علاقة لها بكل ما جرى في السنوات الماضية وهي تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما والرئيس بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هاشم,قاسم,
episodes
قاسم هاشم لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: رسالة عون إلى مجلس النواب اليوم لا علاقة لها بكل ما جرى في السنوات الماضية وهي تزيد من حدة الأزمة وقد تكون نزولًا عند نصيحة ما والرئيس بري سيدعو حكمًا إلى جلسة لنقاشها
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً